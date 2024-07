Bill Gates acredita que a Inteligência Artificial ajudará a combater as mudanças climáticas

Bill Gates dá sua opinião franca sobre o que é necessário para combater eficazmente as mudanças climáticas e não tem nada a ver com "parar de comer carne"

Bill Gates, o homem por trás da Microsoft, do sistema operacional Windows e da era dos computadores pessoais no final do século XX, sempre foi um entusiasta do futuro e de suas possibilidades tecnológicas. Portanto, não deve nos surpreender que esta nova fase de sua vida como ativista filantropo coloque sob uma lente positiva duas de suas mais recentes obsessões: a Inteligência Artificial e a mudança climática.

Acontece que ele recentemente expressou otimismo sobre o potencial da IA para acelerar a inovação e facilitar a luta contra as mudanças climáticas. No entanto, também alertou sobre a importância de seu uso responsável e ético. Nas mãos erradas, poderia ser algo perigoso.

Bill Gates

É assim que Bill Gates se une a essa nova tendência, que já vimos um pouco com Elon Musk, onde há uma visão que se inclina a ser cautelosa, mas sem deixar de se mostrar entusiasmada com o potencial do que poderia ser alcançado com essa tecnologia em várias áreas.

Bill Gates tem fé na IA para combater as mudanças climáticas

Numa entrevista com a Sky News, em The World With Yalda Hakim, durante o Breakthrough Energy Summit em Londres, Bill Gates falou sobre esses dois temas de vanguarda que parecem incompatíveis, mas que coincidiram em alguns projetos.

Mas ele afirmou que a Inteligência Artificial até agora desempenhou um papel relativamente modesto no combate às mudanças climáticas. No entanto, destacou que essa tecnologia tem o potencial de transformar a forma como enfrentamos esse desafio global:

O cofundador da Microsoft, Bill Gates, está muito otimista sobre o futuro papel da Inteligência Artificial no combate às mudanças climáticas

"A IA nos ajuda a modelar coisas nas ciências: entender melhor os materiais, os catalisadores e como produzir proteínas. Em todos os campos de atividade, a IA acelerará a inovação, seja na medicina ou auxiliando na tutoria e na educação."

Com as mudanças climáticas, algumas das coisas mais complexas, como modelar a energia de fusão, serão muito mais fáceis de fazer graças à Inteligência Artificial.

A energia de fusão é uma tecnologia limpa e sustentável que tem o potencial de revolucionar a produção de energia, ajudando a restaurar o equilíbrio tão necessário para o nosso planeta e meio ambiente. No entanto, nem tudo é perfeito e esperançoso na visão do gênio.

Bill Gates está preocupado com o que os seres humanos poderiam fazer com a Inteligência Artificial

Apesar do entusiasmo de Gates pelo potencial da IA, ele reconheceu também os riscos associados ao seu desenvolvimento e uso. A tal ponto que expressou sua preocupação com a possibilidade de essa tecnologia ser usada para fins maliciosos, como ataques cibernéticos ou manipulação da opinião pública:

México aposta na ciência para combater as mudanças climáticas

"A IA é tão importante que precisamos garantir que seja utilizada principalmente por pessoas com boas intenções. É preciso garantir que os bons estejam na vanguarda na detecção e prevenção desse tipo de uso."

Bill considera que o mais importante será avançar a ciência médica, promover a educação e abordar a questão da mudança climática com o impulso da Inteligência Artificial. Mas a realidade é que ainda há um longo caminho a percorrer.