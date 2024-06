Vai prestar o vestibular da Fatec? Veja dicas para uma boa prova

Neste domingo, milhares de estudantes de todo o estado de São Paulo prestam vestibular de olho em uma vaga na Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) no segundo semestre de 2004.

Quem ainda não conferiu o loca do exame pode consultar no site vestibularfatec.com.br.

Aos estudantes que vão prestar o vestibular, a primeira recomendação da Fatec é ter cuidado com o horário. Os portões serão abertos ás 12h15 e fecharão às 13h em todas as escolas onde está sendo feito a prova. Quem chegar atrasado não terá permissão de entrar, por isso a Faculdade recomenda que o estudante chegue com pelo menos 1h de antecedência, tempo suficiente para o candidato localizar sua sala e a carteira onde irá sentar.

Para realizar a prova, o candidato não pode esquecer de levar um documento de identidade com foto, caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha. A folha de Resposta Definitiva e a Folha de Redação devem ser preenchidas obrigatoriamente com caneta de tinta preta ou azul.

A prova terá 5 horas de duração, tempo no qual o aluno terá que responder a 54 questões de múltipla escolha e fazer uma redação. Nenhum candidato poderá deixar a sala antes de 15h30.

O gabarito oficial do vestibular será divulgado no dia 1º de julho. A relação completa com classificação geral e a primeira lista de aprovados saem no dia 15. No dia 16 começa o prazo para matrícula dos aprovados.

Para o segundo semestre de 2024 o vestibular da Fatec e oferece 14.406 vagas para 92 cursos de ensino superior tecnológicos totalmente gratuitos. Serão ainda oferecidas 5.109 vagas para candidatos do Provão Paulista.