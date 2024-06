Reajuste nos pedágios: pegar a estrada fica mais caro a partir de segunda-feira

A partir de segunda-feira (1º), o motorista que for pegar as estradas do estado de São Paulo para viajar terá que desembolsar mais dinheiro nas praças de pedágio. É que a Artesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo) autorizou um reajuste de 3,92% nas tarifas de pedágio nas rodovias estaduais.

O reajuste afetará o preço do pedágio em 16 das 20 rodovias do estado de São Paulo que foram concedidas a grupos privados, entre elas a Anchieta, Imigrantes, Bandeirantes, Anhanguera e Raposo Tavares.

A descida para o litoral, por exemplo, que custava R$ 35,30 pelo Sistema Anchieta-Imigrantes passará a R$ 36,80 para carros de passeio e comercial por eixo. Quem seguir para o litoral Norte pela Tamoios pagará R$ 5,50 (km 16 – Jambeiro) e R$ 11,70 (km 59 – Paraibuna) — valores eram R$ 5,30 e R$ 11,20. Na Anhanguera, que seguir destino ao interior passará a pagar R$ 13 ao invés dos atuais R$ 12,20.

A tabela completa com os valores dos pedágios em todo o estado está publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e podem ser consultadas clicando aqui.

Entre as rodovias que vão reajustar suas tarifas estão: