Mulher é atacada por lobos em zoológico perto de Paris: saiu para correr e pegou o caminho errado

No último domingo, uma mulher de 37 anos ficou gravemente ferida após ser atacada por lobos em um zoológico de Paris. Tudo aconteceu quando ela entrou acidentalmente na área onde os animais estavam soltos.

De acordo com o meio La Vanguardia,, a vítima sofreu mordidas no pescoço, nas costas e na coxa. No momento em que estava sendo atacada, um funcionário do recinto se interpôs entre ela e os lobos para retirá-la.

Ela foi imediatamente transferida com urgência para um hospital, onde ficou internada, fora de risco de vida.

Os antecedentes fornecidos pela polícia indicaram que a mulher passou a noite em uma das acomodações oferecidas pelo parque. Na manhã seguinte, ela saiu para correr e, sem saber, entrou no recinto dos lobos.

A diretora geral do Wow Safari Thoiry, Christelle Bercheny, afirmou que esta área só pode ser acessada de carro. Além disso, explicou que o parque possui dispositivos elétricos que impedem que os animais possam sair, mas não podem impedir que as pessoas entrem a pé.

Após o incidente, o Ministério Público iniciou uma investigação para determinar a gestão do zoológico e esclarecer como a mulher conseguiu entrar em uma área restrita.

A fiscal Maryvonne Caillibotte apontou que não estava claro "se cometeu um erro ou se o caminho não estava claramente marcado". Por sua vez, Bercheny mencionou que os animais das reservas do parque agiam "como animais em liberdade ou semiliberdade".

A própria página web do zoológico indica que a área onde ocorreu o incidente é destinada a proporcionar uma experiência íntima e única com os lobos árticos. Além disso, anuncia cabanas nesta área por valores que variam entre 220 e 760 euros por noite.

No site também é explicado que os lobos árticos são estritamente carnívoros e são descritos como caçadores excepcionais devido à sua visão, olfato e audição. No parque, há uma fêmea dominante, um macho dominante e seus quatro filhotes.