Homem assedia garçonete e oferece R$ 10 por sexo no Ceará: "Te levo no banheiro e a gente faz alguma coisa";

Uma garçonete foi assediada por um cliente no momento em que ele pagava a conta. O caso ocorreu em um restaurante de sushi em Ipu, interior do Ceará, no último sábado (22).

De acordo com entrevista da funcionária ao g1, o homem ofereceu dinheiro em troca de sexo. A câmera de segurança do estabelecimento flagrou o momento em que ele toca em uma parte íntima da mulher.

Segundo a vítima, o assédio ocorreu após ele chamá-la pro banheiro. “Na hora do pagamento, ele falou pra mim ‘se quiser passar R$ 10 a mais, é bom que te levo no banheiro e a gente faz alguma coisa’. Aí eu disse pra ele que não tinha interesse e que eu namoro”, disse ela. Neste momento, o homem tocou nela.

Funcionária diz que homem estava bêbado

A mulher explica que o homem chegou bêbado junto com um amigo no restaurante e pediram quatro cervejas. A funcionária explica que o homem que a assediou tentou conversar com ela diversas vezes durante o atendimento.

“Desde que ele chegou, eu fiquei me sentindo incomodada. É tanto que teve um momento que eu chamei um primo meu [que também estava no local] para ficar perto de mim e fingir que ele era meu namorado”, relatou ela.

Antes dos dois ir embora, o dono do estabelecimento chegou a discutir com o cliente ao perceber o assédio.

A jovem comenta também que demorou a realizar a denúncia com medo do assediador fazer algo contra ela, pois costuma sair por volta de 1h do trabalho e vai para casa a pé, sozinha ou junto com a esposa.

Importunação sexual

O texto ainda informa que a Polícia Civil está apurando o caso, que foi classificado como importunação sexual e está sendo investigado pela Delegacia Municipal de Ipu.