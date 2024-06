Resultado Mega-Sena 2742: veja os números sorteados que valem R$ 100 milhões

Quem tentar a sorte no sorteio desta quinta-feira da Mega-Sena pode encerrar a semana com um prêmio de R$ 100 milhões na conta bancária, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

ANÚNCIO

Os números sorteados para o concurso 2742 da Mega-Sena nesta quinta-feira são:

02, 11, 25, 32, 37, 57

PRÊMIO ACUMULOU NA TERÇA-FEIRA

O sorteio de terça-feira não teve ganhadores na faixa principal de premiação e o valor acumulou. Apesar de ninguém ter acertado as seis dezenas, 53 apostas fizeram a quina e cada uma delas ganhou R$ 75.394,71. Entre os apostadores que acertaram quadro números, 4.953 apostas levaram para casa R$ 1.152,52. Os números sorteados na terça-feira foram 01-33-35-39-42-56.

COMO JOGAR NA MEGA-SENA

Par concorrer na Mega-Sena, basta preencher um volante com entre 6 a 20 números entre os 60 disponíveis. Ganha quem acertar os seis números sorteados pela Caixa. A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.

O sorteio é sempre realizado a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo, e pode ser acompanhado em tempo real pelos canais da Caixa no Facebook e Youtube.