O que Julian Assange fará agora, após retornar à Austrália depois da batalha legal com os EUA?

O fundador do WikiLeaks, Julian Assange, levanta o braço direito depois de aterrar na base militar de Fairbairn, em Camberra

CANBERRA, Austrália (AP) — O fundador do WikiLeaks, Julian Assange, retornou à sua terra natal, Austrália, em um avião fretado horas depois de se declarar culpado de obter e publicar segredos militares dos Estados Unidos em um acordo com o Departamento de Justiça que encerra uma longa batalha legal.

O caso penal, que durou vários anos, teve um final surpreendente em um cenário bastante incomum quando Assange, de 52 anos, se declarou culpado perante um tribunal de distrito dos Estados Unidos em Saipan, a capital das Ilhas Marianas do Norte. O território do Pacífico está relativamente próximo da Austrália natal de Assange e atendia ao seu desejo de evitar pisar no território continental dos Estados Unidos.

Por que foi culpado Assange?

Assange foi acusado de receber e publicar centenas de milhares de cabos militares e diplomáticos que incluíam detalhes das irregularidades cometidas pelo exército dos Estados Unidos no Iraque e no Afeganistão. Entre os arquivos publicados pelo WikiLeaks estava um vídeo de um ataque realizado pelas forças americanas em 2007 a partir de um helicóptero Apache em Bagdá, no qual 11 pessoas, incluindo dois repórteres da Reuters, foram mortas.

Assange levantou o seu punho direito ao sair do avião e os seus apoiantes no aeroporto de Camberra aplaudiram-no à distância. Vestido com o mesmo fato e gravata que usou na sua aparição em tribunal, abraçou a sua esposa, Stella Assange, e o seu pai, John Shipton, que o aguardavam na pista.

Em seus voos, ele foi acompanhado pelo embaixador da Austrália nos Estados Unidos, Kevin Rudd, e pelo alto comissário no Reino Unido, Stephen Smith, que desempenharam um papel fundamental na negociação de sua liberdade com Londres e Washington.

Os voos foram pagos pela ‘equipe de Assange’, disse o vice-primeiro-ministro australiano, Richard Marles, acrescentando que seu governo participou em facilitar o transporte.

Por sua vez, o primeiro-ministro, Anthony Albanese, disse no Parlamento que a liberdade de Assange após cinco anos em uma prisão britânica lutando contra a extradição para os Estados Unidos, era o resultado do “trabalho cuidadoso, paciente e determinado” de seu governo.

O que vem a seguir para Assange?

Não ficou imediatamente claro para onde Assange irá a partir de Canberra, nem quais são seus planos para o futuro. Sua esposa e mãe de seus dois filhos, a advogada sul-africana Stella Assange, estava há dias na Austrália aguardando sua libertação.

Outro advogado de Assange, Barry Pollack, esperava que seu cliente continuasse com sua campanha.

“O trabalho do WikiLeaks continuará e o senhor Assange, não tenho dúvidas, será uma força contínua pela liberdade de expressão e transparência no governo”, disse Pollack aos repórteres do lado de fora do tribunal de Saipan.