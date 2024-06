Homem é preso por abusar sexualmente de mulher e menina autista, de 11 anos, e roubar a casa da família

Um homem foi detido após abusar sexualmente de uma mulher e sua filha autista, de 11 anos de idade, em Camaragibe, no Grande Recife. O suspeito invadiu a residência da família para roubá-los e cometeu a violência sexual contra a dupla de vítimas. Para o ato, ele contou com auxílio de um adolescente, morto após três semanas do crime. Embora o caso tenha acontecido em 2 de abril, foi divulgado apenas nesta quarta-feira (26), conforme informações do portal g1.

Segundo Joel Venâncio, delegado responsável pelo caso, a dupla suspeita teria visto que as vítimas anunciavam a venda de um terreno. Apesar de o espaço pertencer a um vizinho, os criminosos invadiram a residência por achar que eles tinham dinheiro.

Armados, agrediram o marido com coronhadas e chutes. Além do trio de pai e da mãe, havia outras crianças em um quarto. Estavam a menina de 11 anos, um de 5 e um menino de 2.

“O marido e a mulher foram levados à sala para essa sessão de espancamento. Daí eles se revezavam. Um ficava com o marido, rendendo ele na sala, e outro levava a mulher para o quintal, onde era realizado o estupro. Após isso, o maior [de idade] deixou o menor tomando conta do casal, entrou no quarto onde estavam as crianças e estuprou a mais velha, essa de 11 anos, que tem autismo”, relatou Joel Venâncio.

De acordo com a polícia, a dupla roubou um carro, celulares e uma quantia em dinheiro que fazia parte de um benefício recebido pela menina autista. Depois do ocorrido, a família se mudou para outro estado.

Suspeito de cometer crime contra família é autuado

Em 26 de abril, três semanas após o crime, o adolescente participante do crime foi morto no bairro de Afogados, na Zona Oeste do Recife e o caso segue sendo investigado pela 4ª Delegacia de Homicídios.

“Vamos aguardar o resultado das investigações. A gente só sabe que eram dois homens que desembarcaram de um carro e foram direto atirar nele. Pouparam até a irmã [do adolescente]; então foi uma coisa dirigida, mas a gente não tem a autoria desse homicídio”, disse o delegado.

Ao ser encontrado pela polícia na quinta-feira (20), o autor dos crimes portava 65 pedras de crack e negou as acusações. No entanto, o delegado apontou a existência de indícios de sua atuação no crime. Anteriormente, o homem já foi preso por roubo e responde por homicídio.

“Ele deixou, durante a fuga, uma bermuda e um anel, que aparecem numa postagem dele no Facebook. Além disso, eles foram reconhecidos pelas vítimas, tanto pelo jeito de andar, como pelos olhos, porque ele só se despiu quando realizou o estupro da criança”, disse o delegado.

Detido pela polícia, o suspeito foi autuado por roubo duplamente qualificado, com emprego de arma e associação criminosa. Além disso, o homem responde por tráfico de drogas e dois estupros, sendo um deles de vulnerável.