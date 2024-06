Empresário de irmão do DJ Alok estava em helicóptero que caiu em Goiás

Empresário do irmão de Alok está entre os feridos.

Foi confirmado pelo Grupo R2 que Lucas Batista, sócio fundador do grupo e empresário do Dj Bhaskar, é uma das vítimas da queda de um helicóptero na Lagoa da Jacuba, em Água Fria de Goiás. Segundo publicado pelo G1, o empresário Ricardo Emediato e o piloto Ayrton Vargas também estão entre os feridos na queda.

Os três estavam em um helicóptero particular que partiu de Brasília em direção a Alto Paraíso de Goiás. A queda aconteceu na tarde desta quinta-feira, dia 27 de junho.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Goiás foi direcionada para prestar socorro às vítimas. Conforme informações da Tenente Alessandra Rego, o piloto está em estado grave e foi levado de helicóptero para o Hospital de Base, em Brasília.

Lucas foi atendido pelos bombeiros no local da queda e transportado para o Hospital de Água Fria por via terrestre, enquanto Ricardo foi levado por fazendeiros locais para um hospital. Ele foi retirado do local antes mesmo da chegada dos bombeiros. É esperado que os dois sejam transferidos para o Hospital de Base.

Como foi o acidente

Até o presente momento, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos não se pronunciou sobre o acidente. No entanto, testemunhas que viram o momento da queda relataram que o helicóptero começou a perder altitude até cair na lagoa. A população auxiliou no resgate.

“Algumas pessoas entraram na lagoa, com o auxílio de um barco, e se aproximaram da aeronave para resgatar os ocupantes. Eles mesmos conseguiram sair de dentro da aeronave e dois se apoiaram em destroços enquanto um conseguia nadar. Os três foram levados para a margem pelas pessoas que entraram na lagoa para ajudar”.

Em uma publicação em suas redes sociais, o DJ Bhaskar confirmou o acidente e agradeceu pelo apoio, preocupação e energia positiva. Em nota, ele afirmou que deverá seguir informando os seguidores sobre o estado de saúde do empresário.