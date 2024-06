Copa América: Messi jogará contra o Peru? Suas lesões voltam a preocupar

A Seleção da Argentina saiu vitoriosa da Rodada 2 da Copa América, depois de vencer o Chile por 1-0.

ANÚNCIO

O gol foi marcado por Lautaro Martínez, que aos 88 minutos de jogo deu a vantagem à sua equipe, somando mais três pontos na competição.

Leo Messi preocupa a Seleção da Argentina devido a um problema no adutor

No entanto, no encontro, Lionel Messi causou preocupação à comissão técnica da Seleção da Argentina.

E é que o jogador do Inter de Miami sentiu desconforto no adutor direito, por isso será preciso esperar para saber se ele poderá participar do confronto contra o Peru.

Tudo aconteceu no minuto 23 do jogo, quando ele recebeu uma entrada forte de Gabriel Suazo. Leo segurou a coxa e fez um gesto que não deixou o corpo técnico totalmente satisfeito.

Desde então, Messi estava esticando a perna e foi atendido pelo médico, mas era evidente que havia um desconforto.

Messi esteve doente nos últimos dias

No final do encontro, o astro argentino falou com os meios de comunicação. Referiu-se à sua lesão e esclareceu que se tinha sentido mal nos últimos dias, devido a um problema na garganta, por isso acredita que isso influenciou no seu desconforto físico.

ANÚNCIO

"Não sei, agora vou ver. Sim, isso me incomoda um pouco. Eu poderia ter terminado jogando, espero que não seja nada sério. Foi do nada. Eu venho com dor de garganta e febre há alguns dias, talvez isso tenha afetado um pouco hoje também. Mas não é algo antigo ou recorrente, apenas uma contratura. Vamos ver", sentenciou.

Até agora, a Seleção da Argentina não emitiu comentários a respeito, então teremos que esperar para ver se estará disponível para o confronto contra o Peru.