Youtuber americano que gravou ação da PM em SP recebeu autorização; ele chegou a segurar arma de policial

O youtuber norte-americano Gen Kimura, que participou e gravou uma ação da Polícia Militar (PM) em uma favela da Zona Norte de São Paulo, foi autorizado a participar da operação pela corporação.

Segundo o g1 o influenciador solicitou a filmagem em abril por e-mail e as gravações ocorrem no dia 21 do mesmo mês.

Em nota à imprensa. a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou na terça-feira (25) que irá apurar as condutas dos PMs envolvidos no caso.

Mesmo com a Polícia Militar autorizando Kimura a gravar a ação do 18º Batalhão da Polícia Militar (BPM), o Comando da PM diz que não foi informado. Desta forma, o vídeo foi considerado “irregular” pela pasta da Secretaria de Segurança Púbica, já que o Comando não foi comunicado.

Youtuber americano que gravou ação da PM em SP recebeu autorização; ele chegou segurar arma de policial Imagem: Youtube @GEN

Policial será afastado

Um dos policiais envolvidos na ação será afastado de forma preventiva pela PM e irá cumprir serviços admirativos enquanto ocorre a sindicância interna que apura os fatos. Outros agentes que aparecem na gravação serão investigados, informa a matéria.

Youtuber segura arma durante o vídeo

O texto ainda informa que, filmar ações da PM não é proibido, porém é necessário seguir algumas normas. No vídeo publicado pelo youtuber intitulado “24 hrs na vida de um Policial no Brasil”, Gen aparece dentro da viatura utilizando um colete da corporação. Ele também aparece manuseando a arma de um policial.

Youtuber americano que gravou ação da PM em SP recebeu autorização; ele chegou segurar arma de policial Imagem: reprodução Youtube (@GEN)

Em determinado momento da filmagem, um policial afirma que as mortes de criminosos são celebradas “com charutos e cerveja”.

“Quando matamos um bandido, nós celebramos com charutos e cerveja. [Com o batalhão?] Não, só o pelotão. Como dissemos antes, o pelotão é como uma família”, diz o sargento De Oliveira no vídeo.

Ao g1, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) disse, por meio de nota, que o pensamento “não condiz com as práticas adotadas pelas forças de segurança do Estado”.