[VÍDEO] Motorista de aplicativo joga fora o celular esquecido pela usuária

Momento em que motorista do Uber jogou o celular de um usuário que havia esquecido no carro

A insegurança em muitos táxis do México levou alguns cidadãos a recorrerem a aplicativos para cobrir suas viagens de forma mais “segura”. Embora os aplicativos que oferecem esse serviço afirmem ter as melhores medidas de segurança, há usuários que denunciam, através de suas redes sociais, os maus tratos que costumam receber dos motoristas.

ANÚNCIO

Nas últimas horas, começou a se popularizar a denúncia feita por uma jovem ao perder seu celular. Tudo começou quando a afetada, supostamente, alcançou o motorista que a havia levado a algum destino, a acompanhante da afetada pediu para que o sujeito entregasse o dispositivo, mas ele se irritou e jogou o celular na rua.

Algumas páginas afirmaram que os fatos ocorreram em Tijuana, México, e que "Uma garota esqueceu seu celular dentro de um táxi, o motorista não respondia para devolvê-lo, rastrearam o celular através do GPS, quando pediram para ele devolver o celular, o taxista o jogou na rua".

“Infelizmente, vários motoristas de diversas plataformas por diferentes motivos têm sido reportados às suas plataformas e são ignorados,” “O taxista queria roubar ela”, “Uma pedrada no para-brisa ou em algum dos vidros e já estavam quites. Também pode ser feito com uma vela que não funcione” ou “Existem operadores muito bons e honestos mas também existem outros famintos que, quando os passageiros deixam algo de valor, roubam, tão fácil como negar e negar que tenha deixado algo, já aconteceu comigo uma vez e as plataformas lavam as mãos,” são alguns dos comentários feitos por vários internautas.

O que devo fazer se esqueci um artigo nos apps de transporte?

Se você esqueceu algo no Uber: