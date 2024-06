Jovem de 19 anos é detido em condomínio de SP com materiais e armas com símbolos nazistas

Uma investigação da Polícia Civil de Santa Catarina sobre sites que estariam vendendo materiais com referências nazistas levou a um apartamento em condomínio no bairro de Santa Cecília, no centro da cidade de São Paulo, onde um jovem de 19 anos foi preso e mais de 100 materiais com simbologia nazista foram apreendidos.

ANÚNCIO

Os policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes Raciais, Contra a Diversidade Sexual e de Gênero e outros Delitos de Intolerância (Decradi) foram até o endereço para dar cumprimento a um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça no sul do país quando se depararam com o apartamento cheio de itens proibidos. No local foram apreendidos bandeiras, braçadeiras, balaclavas, coldres de armas de fogo e espada, todos com referência à ideologia nazista.

A polícia também apreendeu no local três cigarros eletrônicos com maconha e um pacote com haxixe, além do computador e do celular do acusado, que serão analisados pela perícia atrás de mais provas e cúmplices.

Essa prisão refere-se a apenas um dos sites com venda de produtos que fazem apologia ao nazismo. A investigação da Polícia de Santa Catarina encontrou também outros sites e mandados de busca foram emitidos em outros estados à procura dos responsáveis por manter os sites no ar.

O jovem preso em São Paulo foi conduzido à Delegacia de Repressão aos Crimes Raciais, Contra a Diversidade Sexual e de Gênero e outros Delitos de Intolerância (Decradi), onde responderá por apologia ao nazismo, cuja pena é de dois a cinco anos de prisão e pagamento de multa.