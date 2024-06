“Estou até sem lágrimas”, lamenta pai de menina morta em acidente causado por motorista de BMW

O pai da menina Valentina da Veiga, de 4 anos, que morreu em um acidente provocado por Luiz Paulo Franco Del Corso, de 36 anos, que dirigia uma BMW, em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, afirma que a família está inconsolável. Além da garotinha, outra irmã dela, de 2 anos, e a mãe, sofreram ferimentos graves. O condutor do carro de luxo, que já foi condenado três vezes por dirigir embriagado, foi preso.

“Eu já chorei demais, estou até sem lágrima agora, tentando dar força para a minha mãe, minha família, agora só quando chegar em casa que vou ver o que vai acontecer mesmo. Nós só queremos justiça. Não quero mais nada, não. Um cara desse não tinha que estar solto, não”, lamentou David Veiga, em entrevista ao programa “Brasil Urgente”, da TV Bandeirantes.

O acidente ocorreu no último domingo (23). David contou que voltava com a família para casa em Monte Mor, no interior paulista, após um passeio em Socorro, na mesma região, quando seu carro foi atingido na traseira e capotou na Rodovia Capitão Bardoíno. “Só vi o meu carro capotando umas três vezes. Uma delas [filhas] foi arremessada para fora do veículo”, lembrou.

Valentina não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já David, a esposa e a filha de dois anos foram socorridos, sendo que ele já teve alta médica e os demais permanecem internados.

Prisão do motorista da BMW

Guardas municipais foram acionados após o acidente e prenderam Luiz Paulo, que apresentava sinais de embriaguez, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. Os agentes disseram que ele estava agressivo, com voz pastosa, olhos vermelhos e exaltação. Por isso, foi preciso algemá-lo para contê-lo até a chegada da Polícia Militar.

Na sequência, o condutor da BMW foi levado a uma delegacia, onde foi constatado que ele tinha sido condenado três vezes por dirigir embriagado e, inclusive, estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa.

O homem foi novamente indiciado e passou por audiência de custódia na segunda-feira (24), quando a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela Justiça.

Luiz Paulo vai responder pelos crimes de homicídio culposo, lesão corporal culposa, embriaguez ao volante e desobediência. A defesa dele não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.