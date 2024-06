VÍDEO: Incêndio de grandes proporções destrói dezenas de casas em comunidade, na Zona Sul de SP

Um incêndio de grandes proporções destruiu dezenas de casas na comunidade Olaria, no bairro Campo Limpo, na Zona Sul de São Paulo, na madrugada desta terça-feira (25). De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram por volta da meia-noite e só foram controladas depois das 3h. Não há registro de mortos ou feridos.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostram o incêndio em uma casa, sendo que logo as chamas se alastraram (veja abaixo).

Pelo menos 12 caminhões dos bombeiros foram enviados ao local para o combate às chamas. Nesta manhã, os socorristas seguem no local realizando a operação de rescaldo. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio.

Um líder comunitário informou, em entrevista à TV Globo, que dezenas de casas foram completamente destruídas e a estimativa é que pelo menos 300 famílias foram afetadas.

A Defesa Civil Estadual informou que equipes de assistência social da Prefeitura de São Paulo estão na comunidade atendendo os desabrigados. As famílias foram inicialmente levadas para a Escola Pública Estadual Neide Aparecida Solito, onde as aulas nesta manhã foram suspensas para o acolhimento às vítimas.