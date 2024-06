Suspeito de maltratar a filha com paralisia cerebral, influenciador chama doadores de campanha de “trouxas”

O influenciador Igor Viana, de 24 anos, é tratado como suspeito na investigação de uma série de crimes relacionados com sua filha de 2 anos. Conforme publicado pelo G1, a menina tem paralisia cerebral e estaria sendo exposta pelo pai com a intenção de “gerar lucros”.

Em declaração, a delegada responsável pelo caso, Aline Lopes, revela que o influenciador costuma compartilhar a rotina da filha nas redes sociais, chegando até mesmo a debochar da situação da menina. Segundo as afirmações da delegada, Igor também “tirava sarro” dos seguidores que faziam doações para o “suposto PIX” da menina.

“Minha filha não tem PIX, então se eles foram trouxas, a culpa não é minha. Eu não sou obrigado a usar o dinheiro que eles mandam especificamente com a minha filha. Eu também tenho necessidades a serem supridas. Também sou um ser humano”, teria dito Igor.

Por meio de outros áudios enviados à reportagem, o influenciador ainda teria afirmado que a menina “é chata” e “dá muito trabalho”, o fazendo “ter vontade de largá-la na porta de um orfanato”.

“Eu não imaginava que uma criança que tem 10% do cérebro funcionando fosse tão chata e pudesse me dar tanto problema”.

Suspeita de maus-tratos

Conforme a publicação Igor é investigado por maus-tratos e diversos vídeos e áudios são utilizados como prova na investigação do caso. Segundo a delegada, a investigação teve início deste mês e o influenciador é considerado suspeito de maus-tratos, estelionato, desvio de proventos de pessoa com deficiência e de constranger a criança.

Para a delegada, existem postagens claras em que ele causa constrangimento à filha: “Tem postagens que ele inferioriza a menina, causando constrangimento a ela pela condição de pessoa com deficiência”.

Além dele, a mãe da menina também está sendo investigada por desviar o dinheiro recebido para a filha. “Os dois trabalham com internet, mas têm como principal fonte de renda as doações que a menina recebe. Estamos apurando se teve desvio de dinheiro e se ele foi utilizado para outras finalidades que não o tratamento da criança”.

A investigação começou depois que denúncias sobre maus-tratos e negligência com a criança foram realizadas. “Recebemos diversas denúncias. Começamos a apurar uma a uma, não só na internet, mas falando com pessoas próximas. Muito do que ele fala é uma jogada de marketing para causar impacto e gerar engajamento”, afirma a advogada.

Segundo ela, é esperado que os pais da menina prestem depoimento em breve. Detalhes da investigação não serão divulgados visto que o caso envolve uma menor de idade.