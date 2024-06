Série de frentes frias faz temperatura sofrer ‘efeito gangorra’ em São Paulo

Uma série de frentes frias chega ao estado de São Paulo a partir de hoje e devem criar um efeito de vai e vem na temperatura na Capital durante a semana, quebrando um pouco o efeito do ‘veranico’ que tem trazido as mais altas temperaturas para o inverno na região.

A primeira frente fria já chega nesta terça-feira e faz os termômetros caírem dos 28ºC registrados nesta segunda-feira para uma máxima de 21ºC na cidade de São Paulo, segundo a Climatempo.

Na quarta-feira, o tempo volta a esquentar com os ventos quentes do norte soprando sobre a cidade e a previsão é de que os termômetros voltem a registrar a máxima de 28º C, com o sol brilhando durante todo o dia.

Já na quinta-feira, uma nova frente fria atravessa a região sudeste, trazendo muita umidade e vento frio para a Grande São Paulo. A madrugada deve ficar bem mais fria e durante o dia a máxima prevista é de 25ºC.

Na sexta-feira, o sol e o calor novamente fazem a gangorra pender para o outro lado e o paulistano terá outro dia de sol intenso e temperatura máxima de 28ºC.

Na noite de sexta-feira uma nova frente fria se aproximará da Capital, esta de grande intensidade e força para derrubar a temperatura em todo o estado, trazendo chuva para a região do Vale do Ribeira e a Grande São Paulo.

O sábado deve ser mais frio e chuvoso, principalmente no litoral, e as máximas não passam de 22ºC. A madrugada deve ser bem fria, com temperatura na casa dos 14ºC.

O domingo deve ser o dia mais gelado da semana, de acordo com a Climatempo, com uma madrugada de 9 graus e um dia bastante frio, que não deve passar dos 18ºC.