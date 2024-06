Mulher é morta a facadas após se recusar a passar a senha do wi-fi para vizinhos, no Pará

A Polícia Civil investiga a morte de Clebiana Corrêa da Silva, de 41 anos, que foi esfaqueada na frente da casa em que morava, em Conceição do Araguaia, no Pará. Testemunhas disseram que viram quando um casal vizinho passou a discutir com a vítima, depois que ela se recusou a passar a senha do wi-fi, a internet sem fio. A dupla fugiu do local, mas foi presa.

ANÚNCIO

O caso aconteceu no último domingo (23). A Polícia Militar foi acionada por conta de uma briga entre vizinhos, mas, quando os agentes chegaram ao local, já encontraram Clebiana sem vida. O corpo dela foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames necropsiais.

Logo depois os policiais conseguiram identificar os suspeitos de envolvimento na briga, sendo que Ivane de Silva Sousa foi presa ainda no domingo. Já Manoel Edison Flávio da Silva foi detido na segunda-feira (24), quando tentava fugir para o estado do Tocantins. Ele já estava na fronteira entre os dois estados.

O casal prestou depoimento na delegacia da cidade, quando Ivane disse que foi Manoel quem deu a facada que matou a vizinha. Já o homem permaneceu em silêncio durante a oitiva.

A dupla foi indiciada pelo crime de homicídio e deverá passar por audiência de custódia nesta terça-feira (25). As defesas dos detidos não foram encontradas para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

O velório e enterro de Clebiana foram realizados no domingo, em Conceição do Araguaia.