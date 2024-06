Julian Assange é libertado após cinco anos de prisão na Grã-Bretanha e retorna à Austrália

“Julian Assange está em liberdade”, informou o Wikileaks através de suas redes sociais. De fato, nesta segunda-feira, o programador australiano saiu da prisão de alta segurança, onde esteve detido por cerca de cinco anos, e deixou a Grã-Bretanha. A libertação de Assange foi alcançada após um acordo de culpabilidade com a justiça dos Estados Unidos.

De acordo com a organização digital mencionada, o programador de 52 anos saiu da prisão de Belmarsh, perto de Londres, de manhã (hora local) e à tarde embarcou em um voo no aeroporto de Stanstead para deixar o Reino Unido.

O australiano planeja declarar-se culpado de um dos crimes pelos quais é acusado nos Estados Unidos, através de um acordo com o Departamento de Justiça do país, situação que lhe permitiu encerrar um extenso processo judicial depois de ser acusado de vazar documentos classificados, conforme relatado pela Deutsche Welle.

Segredos das guerras no Iraque e Afeganistão

A acusação da justiça dos Estados Unidos envolvia até 18 crimes, pelos quais a pessoa teria violado a Lei de Espionagem, em um caso muito divulgado que resultou em uma das maiores revelações de relatórios classificados do país em 2010, incluindo segredos das guerras do Iraque e do Afeganistão, além de informações sobre detidos na base de Guantánamo, entre outros relatórios confidenciais.

Em virtude do acordo alcançado, que ainda está pendente de aprovação por parte de um juiz, o fundador do Wikileaks seria condenado a apenas 62 meses de prisão, o que equivale ao período de detenção cumprido em Belmarsh. Esta detenção foi justificada até que fosse resolvida a solicitação de extradição de Assange para os Estados Unidos.

Organizações defensoras da liberdade em todo o mundo têm realizado campanhas ao longo dos anos pedindo a libertação de Assange e sua esposa, Stella, nas quais participaram tanto celebridades da cultura quanto políticos renomados.