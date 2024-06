Empresário chileno é absolvido pela morte de modelo brasileira

Após três anos de investigação sobre a trágica morte da modelo brasileira Nayara Vit, que caiu do 12º andar do prédio onde morava com seu parceiro e filha em Las Condes, no Chile, o Terceiro Tribunal Oral de Santiago emitiu seu veredicto e decidiu absolver o principal suspeito de feminicídio, Rodrigo del Valle.

De acordo com a sentença, o Ministério Público não conseguiu provar “além de qualquer dúvida razoável” a culpa do empresário chileno.

Da mesma forma, foi indicado que a parte queixosa irá solicitar um recurso de nulidade perante a decisão dos juízes.

A trágica morte de Nayara Vit

Nayara Vit morreu em 7 de julho de 2021, depois de uma discussão com Valle, terminando com ela caindo do 12º andar. De acordo com relatos de vizinhos que ligaram para o número de emergência, ouviram-se gritos pedindo ajuda e um forte estrondo.

Tudo começou quando o casal foi jantar em um restaurante com alguns amigos, após o qual Rodrigo del Valle voltou sozinho para o apartamento em que moravam, pois a mulher foi para a casa de uma amiga, retornando ao prédio às 23h03.

Furioso com o atraso de Nayara, Del Valle a teria observado da varanda e, ao vê-la chegar, pegado um vaso de planta e o jogado do 12º andar. No apartamento, ocorreu uma discussão com o acusado, onde ela foi agredida fisicamente, “fraturando o quinto metacarpo da mão esquerda. Devido aos gritos dela de dor e ao tentar pedir ajuda, com uma das mãos (do Valle) cobriu sua boca para silenciá-la, e então apertou seu pescoço, tentando sufocá-la”, detalhou o Ministério Público.

O Ministério Público afirmou que "as análises forenses indicam que Nayara tinha lacerações em seu corpo antes de sua morte e que a posição do corpo evidencia que é impossível que ela tenha se jogado sozinha no vazio, como afirmado pelo acusado desde o primeiro momento".

No entanto, apesar das análises, foi indicado que não havia provas suficientes para comprovar sua culpabilidade.