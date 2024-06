Apostador de Ribeirão Preto leva prêmio da Lotofácil

Um sortudo de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, foi o único ganhador do sorteio desta segunda-feira do concurso 3137 da Lotofácil e faturou R$ 1.283.873,65 da loteria.

Os números sorteados foram:

01, 04, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 23, 24, 25

Na faixa dos 14 acertos, duzentos e quarenta e seis apostas ganharam, cada uma, R$ 1.563,29. Entre os apostadores que acertaram 13 números, 7.295 levaram R$ 30.

Sorteio de hoje

A Loteria retorna nesta terça-feira com um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

COMO APOSTAR NA LOTOFÁCIL

Para concorrer na Lotofácil, basta preencher o volante contendo 25 números com 15 dezenas. Ganha quer acertar 15, 14, 13 e 12 números. A aposta simples custa R$ 3, mas o apostador que quiser dar uma chance a mais para a sorte pode preencher mais números, mas o preço da aposta sobe substancialmente.

O sorteio é realizado a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo, e pode ser acompanhado em tempo real pelos canais da Caixa no Facebook e Youtube.