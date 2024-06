VÍDEO: Três adolescentes retiram cadáver de túmulo em cemitério, fazem piadas e caem na risada, no PR

Três adolescentes apareceram em vídeo retirando corpo de sepultura e fazendo piada, no Paraná

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que três adolescentes retiram um cadáver de um túmulo em um cemitério em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná. As imagens mostram que elas faziam piadas, zombavam da pessoa morta e caíram na risada (assista abaixo). Após o caso viralizar, elas acabaram sendo identificadas pela Polícia Civil.

A delegada Juliana Cordeiro, responsável pelas investigações, contou que horas após as imagens passarem a circular nas redes sociais, na semana passada, as menores com idades entre 14 e 17 anos foram identificadas, sendo que duas delas são irmãs. O trio foi levado até a delegacia, onde foi ouvido e confirmou a autoria o vídeo.

Segundo a investigadora, as garotas disseram que fizeram o ato por “curiosidade” e, quando chegaram ao cemitério, o túmulo já estava aberto. Elas relataram que a situação ocorreu há mais ou menos um mês e não souberam precisar o local exato da sepultura violada.

Porém, a investigadora diz que as imagens deixam claro que as menores estavam “ultrajando, zombando de uma ossada humana em um cemitério de Piraquara”.

Os pais das adolescentes também foram chamados para esclarecimentos e as envolvidas poderão responder por ato infracional análogo ao crime de vilipêndio de cadáver. A delegada ressaltou que as investigações foram remetidas à Vara da Infância e Juventude de Piraquara para aplicação da devida medida socioeducativa.

As adolescentes também terão que comparecer ao Ministério Público do Paraná (MP-PR), com seus responsáveis, para explicações.

O vilipêndio de cadáver é considerado crime contra o respeito aos mortos, previsto no artigo 212 do Código Penal Brasileiro. A pena é de um a três anos de detenção e multa.