VÍDEO: Incêndio no Pantanal chama atenção durante festa de São João em Corumbá; MS decreta emergência

Vídeo mostra incêndio no Pantanal durante festa junina tradicional, em Corumbá, no Mato Grosso do Sul

Imagens das celebrações do Arraial do Banho de São João em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, chamam atenção nas redes sociais. O motivo vai além da festa típica, já que ao fundo do vídeo é possível ver um incêndio de grandes proporções que atinge o Pantanal há semanas (veja abaixo). O governo estadual diz que mais de 600 mil hectares de bioma já foram destruídos e, nesta segunda-feira (24), decretou emergência por conta das chamas.

O vídeo que viralizou foi compartilhado por uma moradora de Corumbá no último sábado (22). Nas imagens, é possível ver uma trilha de fogo consumindo a vegetação a poucos quilômetros das celebrações, que ocorriam na orla do Porto Geral.

Apesar da festa ser considerada um patrimônio cultural imaterial do Brasil, muitas pessoas criticaram a realização das comemorações mesmo com o incêndio ao fundo.

“O São João é uma festa maravilhosa da nossa cultura. Mas manter a festa no estado em que a cidade está, cheia de fuligem e fumaça, olhando alguns metros dali uma cortina imensa de fogo, como se nada tivesse acontecendo?! Não dá pra acreditar!”, escreveu uma internauta em uma publicação no perfil da Prefeitura de Corumbá.

Conforme dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), entre os dias 22 a 23 de junho, o Pantanal registrou 256 focos de calor, sendo 248 focos no trecho de Mato Grosso do Sul. Equipes do Grupamento de Operações Aéreas (GOA), do Corpo de Bombeiros e do Grupamento de Operações Aéreas (CGPA), atuam no combate aos focos de incêndio pelo ar.

Agora, com o decreto de situação de emergência, o governo pretende acelerar as medidas para combate às chamas, já que podem ser feitas licitações sem edital. Conforme o site G1, entre as cidades mais atingidas pelo fogo estão Corumbá, Ladário, Porto Murtinho e Rio Verde, que devem ser priorizadas nessas ações.

O decreto também permite que as equipes entrem em casas para socorrem moradores, assim como determinarem evacuações em propriedades particulares atingidas pelo fogo.

Já o governo federal destacou, na semana passada, que vai enviar mais três aeronaves do ICMBio e outras quatro do Exército para ajudar no combate à chamas.