Tia e sobrinho reagem a um assalto e matam criminoso que invadiu a casa

Uma mulher e seu sobrinho reagiram a uma tentativa de assalto no Jardim Virgínia, Guarujá. Após o criminoso entrar na casa e anunciar o assalto, a tia e o sobrinho reagiram disparando contra ele. Conforme publicado pelo G1, tanto ela quanto o sobrinho possuem registro do armamento utilizado.

De acordo com a reportagem, no Boletim de Ocorrência referente ao caso consta que as armas estavam sobre a mesa da sala da família quando o criminoso entrou e anunciou o assalto. Pelo armamento estar “em mãos”, a reação foi facilitada.

Em imagens de câmeras de vigilância próximas da casa, é possível notar que dois homens chegam ao local na tarde de sábado, dia 22 de junho. Outro comparsa é visto estacionando uma moto na frente da residência enquanto o criminoso que morreu invadia a casa. Ao ouvir os disparos, o comparsa foge do local.

Armamento registrado

Conforme sua declaração à polícia, a mulher de 45 anos, que é autônoma, conta que estava sentada perto da mesa da sala enquanto o sobrinho, de 23 anos, estava sentado no sofá. Quando o criminoso entrou e anunciou o assalto apontando uma arma em sua direção, ela reagiu rapidamente e pegou sua própria arma, localizada sobre a mesa, e disparou contra o homem.

Em seguida, o sobrinho utilizou a arma da mãe dele para realizar novos disparos. Ele confirmou estar no sofá quando o criminoso apareceu na porta da sala apontando a arma. O jovem também confirmou ter efetuado disparos na direção do criminoso.

O caso foi registrado como tentativa de roubo e homicídio com a excludente de ilicitude de legítima defesa na Delegacia do Guarujá. As armas da família foram recolhidas para perícia, bem como o revólver do criminoso.

Segundo as autoridades, a família em questão possui três armas de fogo registradas e legalizadas. Conforme o delegado Wagner Camargo Gouveia, a família também possui o registro de posse de armas, tendo autorização legal para possuir o armamento em sua casa.