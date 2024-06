Morre homem eletrocutado ao tentar fazer ligação clandestina em poste de rua

Um homem morreu por descarga elétrica ao tentar fazer uma ligação clandestina, na véspera de São João, segundo a Polícia Civil. Ele teria tentado utilizar o serviço em um poste de Itabuna, no sul da Bahia, de acordo com informações do portal g1.

Valdir de Oliveira Gomez, de 47 anos, teria subido no poste e acabou resultando em uma descarga elétrica. Em seguida, a vítima caiu no chão. Apesar dos policiais militares acharem que a morte do homem foi consequência da queda, o Serviço de Atentimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou seu óbito por outro motivo.

De acordo com o Samu, Valdir teria morrido por consequência de uma descarga elétrica. O motivo pelo qual a vítima tentou realizar a ligação clandestina ainda não foi identificado.

Recém-nascida é abandonada dentro de caixa de papelão

Uma recém-nascida foi deixada em uma caixa de papelão em uma estrada de terra de Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia, em Goiás. Ao ser levada a uma maternidade da cidade, foram identificados sinais de desidratação. No entanto, passa por exames e segue estável.

O resgate ocorreu no domingo (23), na GO-403. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por um homem, que vive na região. Ele disse que a filha adolescente encontrou a caixa de papelão na estrada de terra. Assim, levou a menina para a chácara onde mora até a chegada dos socorristas.

Segundo a prefeitura da cidade, a menina tem aproximadamente 10 dias de vida e, apesar do quadro em que estava, não apresentava marcas de violência. Ela estava enrolada em cobertores, vestida com uma blusa e usando fralda.

