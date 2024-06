IPVA atrasado: governo de SP notifica 2 milhões de proprietários de carros

A edição de sexta-feira passada do Diário Oficial do Estado trouxe uma notificação da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo a 1.983.527 proprietários de carros com placas de São Paulo que estão com o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) atrasados.

ANÚNCIO

A notificação se refere a atrasos no imposto nos anos de 2021, 2022, 2023 e 2024 e, segundo a Fazenda, os débitos somados ultrapassam a casa dos R$ 3 bilhões.

A publicação tem uma lista dos proprietários, do veículo e do valor do imposto devido, já com juros e multa. A lista de notificados pode ser consultada nesta página da Secretaria da Fazenda.

A partir da data da publicação, os motoristas notificados têm prazo de 30 dias para quitar o débito ou apresentar defesa por escrito à Secretaria, caso contrário será incluído no CADIN estadual e na Dívida Ativa do Estado de São Paulo, que será transferida à Procuradoria do Estado para execução judicial.

Os IPVAs atrasados podem ser pagos diretamente na agência bancária ou pela Internet apenas informando o número do Renavam do veículo e o ano do débito a ser quitado. Quem quiser pode também pagar via Pix, acessando a página do IPVA no portal da Sefaz-SP, informando os dados do veículo e gerando um QR Code para o pagamento.

Mais informações pode ser obtidas na Secretaria da Fazenda Secretaria da Fazenda pelo canal Fale Conosco, no Portal da Sefaz-SP ou nos telefones do Call Center 0800-0170-110 (chamadas de telefone fixo) e (11) 2930-3750 (exclusivo para chamadas de celular).