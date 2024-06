Frente fria leva chuva e tempestade de granizo do tamanho de ovos ao Rio Grande do Sul

O avanço de uma frente fria pelo sul do país trouxe fortes temporais na noite deste domingo para a região serrana do Rio Grande do Sul, mas o que mais chamou a atenção dos gaúchos não foram as tempestades, mas a precipitação de granizo com pedras imensas, algumas do tamanho de um ovo de galinha, segundo notícia da Metsul.

A tempestade de granizo atingiu principalmente as cidades de Gramado Xavier, Lagoão, e Arroio do Tigre. Em Arroio do Tigre, de acordo com o prefeito Marciano Ravanello, 80% dos imóveis foram afetados, com telhados e vidraças quebrados pelas enormes pedras de gelo, obrigando a Defesa Civil do estado a distribuir lona para tampar o teto das residências que perderam a cobertura.

Em Bento Gonçalves, além da queda do granizo que danificou casas e comércios, a cidade enfrentou novo alagamento em função da quantidade de chuva que caiu na noite deste domingo.

A célula de tempestade também atingiu o Norte da Grande Porto Alegre, com registro de granizo e de chuvas, mas com menor intensidade.

A frente fria avança para o norte do país e deve levar chuva forte para todas as cidades de Santa Catarina nesta segunda-feira.

EM SP

Em São Paulo, a frente fria não deve trazer alteração do tempo. Nesta terça-feira há previsão de chuva e queda de temperatura, com termômetros baixando para 21ºC, mas na quarta-feira em diante o tempo estabiliza novamente e a temperatura volta para a casa dos 28ºC.