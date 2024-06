Ele tinha dívida no bordel e fingiu que estava sendo extorquido para que sua família ajudasse a pagar

México- Mídias internacionais informaram sobre um incidente que chamou a atenção dos internautas em todo o mundo. Trata-se de um homem que esteve em um bordel e não tinha dinheiro suficiente para pagar a conta.

ANÚNCIO

No entanto, para saldar a dívida, ele pediu ajuda à família e afirmou que era vítima de extorsão. Como isso aconteceu? Nesta nota, vamos resumir para você.

Acontece que esse homem decidiu visitar a boate ‘Mamitas’ localizada no México, mas não levou em consideração que a noite de diversão lhe deixaria uma enorme dívida que não poderia pagar.

O homem tinha uma conta de aproximadamente 31 mil pesos mexicanos (US$ 1 710) por um consumo local e também de outros serviços. O homem afirmou ter o dinheiro em sua conta bancária, então os funcionários do estabelecimento o acompanharam para retirar do caixa eletrônico.

No entanto, eles perceberam que ele não tinha nem um centavo. A pressão da equipe que trabalhava no local noturno fez com que ele entrasse em contato com sua família, a quem ele assegurou que ajudaria a cobrir a dívida, pois afirmou que estavam o extorquindo.

Homem tinha uma dívida enorme em um bordel e fingiu ser extorquido para que sua família o ajudasse a pagar Getty Images (fotografixx/Getty Images)

Familiares denunciaram a suposta extorsão

Os familiares do homem denunciaram às autoridades que ele era vítima de extorsão, pois a chamada os deixou preocupados.

Uma vez iniciada a investigação pelas autoridades locais, eles localizaram o sujeito dentro do clube noturno ‘Mamitas’. Eles enviaram vários policiais ao local.

No entanto, quando chegaram ao local, os funcionários esclareceram o que estava acontecendo, pois a confusão foi causada pela pessoa endividada; embora a família não tivesse dinheiro suficiente para cobrir sua dívida no clube noturno, ambas as partes chegaram a um acordo, conforme relatado pela imprensa internacional.