Duas mulheres são mortas a facadas dentro de casa em SC; suspeito foi preso e alegou ciúmes de vítima

A Polícia Civil investiga as mortes de Carin Salomão e Raquel Hostins, que foram encontradas com marcas de facadas dentro de uma casa, em Navegantes, em Santa Catarina. O ex-companheiro de Raquel foi preso suspeito de cometer o crime e, aos policiais, confessou que agiu motivado por ciúmes. Ele não aceitava o término do relacionamento e acreditava que as duas mulheres tinham um caso.

As vítimas foram achadas mortas na tarde do último sábado (22). Uma amiga foi até a residência e já achou uma delas caída no quarto e a outra nos fundos da residência. Ambas estavam nuas e ensanguentadas.

A Polícia Militar foi chamada e analisaram imagens de câmeras de segurança da região, que mostraram o momento em que o suspeito saiu do imóvel. O homem foi identificado e acabou preso na madrugada de domingo (23), na casa em que morava, também com marcas de ferimentos de facadas.

Ao ser detido, ele confessou que matou as mulheres, pois tinha ciúmes de Raquel, pois acreditava que elas estavam juntas em um relacionamento. Ele foi levado para a Central de Plantão em Itajaí e, depois, transferido ao presídio da cidade, onde segue à disposição da Justiça.

O caso segue em investigação na Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Itajaí. Como o nome do suspeito não foi revelado, não foi possível localizar a defesa dele até a publicação desta reportagem.

Carin era professora e a Secretaria de Educação de Navegantes publicou uma nota de pesar nas redes sociais. “Diante dessa irreparável perda e neste momento de luto e de tristeza, a Educação de Navegantes se solidariza com toda a família e amigos. Nossos sinceros sentimentos!”, escreveu a pasta.

O sepultamento de Carin ocorreu no domingo, em Navegantes. Já a despedida e enterro de Raquel foram realizados na cidade de Ihota, no Vale do Itajaí.