Influenciador de 22 anos morre baleado em operação policial na zona oeste do Rio de Janeiro

O influenciador digital Mateus da Silva Ferreira, de 22 anos, foi baleado e morreu durante uma operação policial realizada na comunidade da Muzema, zona oeste do Rio de Janeiro. Conforme publicado pelo G1, ele era morador do local.

Atingido durante uma operação policial, o jovem chegou a ser socorrido com vida e lavado para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas chegou morto ao local, conforme divulgado pela direção da unidade médica.

A troca de tiros na comunidade se estendeu por toda a noite, conforme relatos feitos por outros moradores da região. O local vem sendo palco de disputas territoriais entre grupos criminosos rivais nos últimos meses.

Em declaração, a Polícia Militar revela que militares da Subsecretaria de Inteligência foram cumprir um mandado de busca na comunidade quando foram cercados por bandidos em uma região conhecida como Dona Dalva. O BOPE foi acionado para reforçar a força policial. Três homens feridos foram encontrados com fuzis, granadas, munição e drogas.

Luto e investigação

O caso em questão foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca) e na Delegacia de Homicídios da Capital, e segue sob investigação da Polícia Civil. Além de Mateus, outro homem também morreu na ação. Em nota, as autoridades afirmam que os policiais envolvidos na ação foram ouvidos e as armas apreendidas para perícia.

Nas redes sociais, a namorada de Mateus se declarou: “Eu te amo tanto, a minha vida está destruída. Eu não desejo essa dor para ninguém. Você sempre embarcava nas suas loucuras. Mesmo com as pessoas ao meu redor eu me sinto sozinha, você era minha casa. Minha casa era nos seus braços, no seu sorriso, queria que fosse mentira”.

Segundo ela, que estava com Mateus momentos antes da troca de tiros que o vitimou, o influenciador tinha descido para pegar uma encomenda quando foi baleado. Ela, que preferiu não se identificar, revelou que os policiais teriam impedido o socorro ao influenciador dizendo que ele estava armado.

O corpo de Mateus foi levado ao Instituto Médico Legal do Centro do Rio. Com a morte, um protesto foi feito na região da Tijuquinha. Um ônibus sequestrado foi utilizado como barricada.