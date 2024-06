VÍDEO: Motorista atropela motociclista e foge a pé na Zona Norte de São Paulo; vítima não resistiu

Um vídeo de câmeras de segurança registrou o momento em que o motociclista Emerson Severino, de 25 anos, foi atropelado e morto pelo motorista de um carro, em Pirituba, na Zona Norte de São Paulo. As imagens mostram que o condutor fugiu do local a pé, sem prestar socorro à vítima (assista abaixo). Após passar três dias internado, o rapaz não resistiu e morreu.

O atropelamento ocorreu na madrugada do último domingo (16). No vídeo é possível ver quando o motociclista trafegava pela Rua Adalberto Kurt, nas proximidades de onde morava, e foi atingido pelo carro vermelho. A vítima foi arremessada por cerca de três metros de distância e veículo de passeio só parou ao atingir uma árvore.

Na sequência, as imagens mostram o motociclista caído e o motorista do carro fugindo a pé. O condutor deixou no interior do veículo uma carteira e um celular. Com isso, ele foi identificado e agora é procurado pela polícia.

A vítima chegou a ser socorrida e levada a um hospital da Capital, mas não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada na quinta-feira (20).

O caso foi registrado no 33º Distrito Policial como omissão de socorro, fuga do local de acidente e homicídio culposo na direção de veículo. Até a manhã desta sexta-feira (21), o motorista ainda não tinha sido localizado para prestar os devidos esclarecimentos.