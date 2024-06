VÍDEO: Empresário foi filmado com faca na mão perto de elevador após matar esposa, na Grande SP

Imagens de câmeras de segurança mostram o empresário Dadiê Barbosa Alves, de 39 anos, com uma faca na mão nas proximidades do elevador do prédio em que mora, em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Segundo a polícia, ele tinha acabado de atacar com pelo menos 17 facadas a esposa, Carla de Oliveira Vieira, de 29. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O caso aconteceu na noite de quarta-feira (19). O vídeo também mostrou quando o empresário guardou a faca na cintura e saiu por uma porta que dá acesso às escadas. Na sequência, guardas civis municipais aparecem carregando Carla. Por fim, é possível ver quando os agentes prenderam Dadiê.

Um irmão caçula de Carla, que morava com o casal no apartamento, disse que ouviu uma discussão entre os dois e percebeu que os ânimos estavam muito exaltados. Ele foi até o quarto deles, quando viu o cunhado em cima da vítima, dando as primeiras facadas.

O rapaz disse que conseguiu retirar a irmã do quarto e a levou para a cozinha, onde o marido voltou a esfaqueá-la novamente. O jovem também levou uma facada na mão enquanto tentava defender a mulher e saiu em busca de socorro.

Carla foi levada até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Fazendinha, mas teve a morte confirmada logo depois de dar entrada. O irmão dela também recebeu atendimento médico e foi liberado.

A GCM foi acionada e prendeu o empresário em flagrante, quando ele confessou aos agentes que matou a esposa e alegou que a motivação foi uma traição. Porém, ao ser ouvido na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Barueri, Dadiê disse que vai se manifestar apenas na Justiça. O homem somente confirmou que ele e Carla estavam juntos há 9 anos e têm uma filha de 4.

O caso foi registrado como feminicídio e segue em investigação. O empresário continua preso, à disposição da Justiça. A defesa dele não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.