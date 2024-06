Influenciador levava vida de luxo após aplicar golpe milionário em mais de 200 pessoas

O influenciador Gabriel Saletti Pinotti foi preso em Ribeirão Preto sob a suspeita de aplicar golpes relacionados a falsos investimentos financeiros. Conforme publicado pelo G1, ele chegou a vitimar mais de 200 pessoas e levava uma vida luxuosa com o valor recebido em decorrência dos golpes.

Em suas redes sociais Gabriel ostentava uma vida de viagens internacionais e carros de luxo, além de um apartamento de alto padrão localizado na zona sul de Ribeirão Preto. Por outro lado, enquanto “levava a vida boa”, o rapaz recebia diversas mensagens de vítimas desesperadas para receber o lucro prometido por ele através dos investimentos.

Segundo a reportagem, ao menos 200 pessoas foram alvo do golpe aplicado por Gabriel nos últimos quatro anos. O valor total do prejuízo sofrido pelas vítimas é de, aproximadamente, R$15 milhões.

Operação “Take Profit”

Investigações realizadas pela Polícia Federal durante a operação “take profit” levaram à prisão de Gabriel. Conforme as informações publicadas, ele produzia e divulgava nas redes sociais conteúdos supostamente educativos relacionados a modalidade de investimentos “Day Trade”. Tal modalidade envolve a compra e venda de ativos no mercado financeiro realizadas em um único dia.

Com as publicações, a intenção do influenciador era de atrair pessoas interessadas em investir em um “fundo de investimento”, mas as investigações revelaram que ele utilizava o dinheiro para comprar veículos de luxo e manter uma vida de alto padrão, parte do plano de passar uma imagem de “investidor de sucesso”. As vítimas, por sua vez, não recebiam os lucros prometidos por ele.

Preso no último dia 18 de junho, Gabriel deve responder por crimes financeiros, lavagem de dinheiro, exercício ilegal de atividade de assessor de investimento sem autorização e crime contra a economia popular.

Até o momento, a defesa do influenciador não se manifestou sobre o caso. Somadas, as penas para cada crime podem chegar a um total de 48 anos de prisão.