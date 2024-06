Família denuncia à polícia que criança de 3 anos foi estuprada em escola municipal, no ABC Paulista

Mãe denunciou que filha de 3 anos foi estuprada na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Regina Rocco Casa I, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista

A Polícia Civil investiga uma denúncia de que uma criança de 3 anos foi estuprada dentro da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Regina Rocco Casa I, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A mãe disse que a menina vinha reclamando de dores nas partes íntimas e ela buscou socorro médico. Nesta semana, uma prima da vítima, que também estuda no local, teria dito que um homem tinha “mexido” com a garotinha no banheiro da unidade.

O caso foi denunciado na última quarta-feira (19). Conforme o boletim de ocorrência, a mãe foi até a escola dizendo que vinha estranhando o fato da filha apresentar vermelhidão e dores nas partes íntimas e, meses atrás, a levou até uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Na ocasião, a médica teria dito que a criança estava com assaduras e receitou uma pomada.

A genitora disse que continuou desconfiada quando, na última terça-feira (18), a prima da vítima contou que a menina foi levada ao banheiro na escola por um homem, que é um auxiliar de educação infantil, de 36 anos. Assim, ela buscou atendimento médico no Hospital da Mulher, quando soube que a menina teve o hímen rompido.

Com isso, a mãe foi até a escola e registrou a queixa na delegacia. O suspeito foi identificado e chamado para prestar depoimento, quando negou que tenha estuprado a vítima. Ele disse que já atua na área há cinco anos e que não é responsável por levar as crianças ao banheiro, mas admitiu que já fez isso em “casos urgentes”. O homem foi liberado após prestar depoimento.

O caso segue em investigação na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São Bernardo do Campo, que solicitou um exame sexológico para a criança e fez o encaminhamento ao Programa de Atenção às Vítimas de Violência e Abuso Sexual (Pavas) do município.

Em nota, a Prefeitura de São Bernardo do Campo informou que o suspeito foi afastado das funções enquanto as investigações estão em andamento. A administração ressaltou que “condena veementemente crimes de violência sexual e tem compromisso com medidas rigorosas de punição aos infratores, quando comprovados.”

“A Administração prestou apoio imediato aos trabalhos conduzidos pela Polícia Militar até o registro do Boletim de Ocorrência na DDM (Delegacia de Polícia da Defesa da Mulher) e está à disposição da Polícia Civil na cooperação dos trabalhos investigativos, em sede de inquérito policial”, destacou a prefeitura.

“O profissional suspeito de cometer o crime foi imediatamente afastado de sua função enquanto perdurar a investigação. Em paralelo, a Prefeitura já providenciou abertura de processo interno junto à CCIA (Comissão de Correção e Inquérito Administrativo)”, concluiu a nota.