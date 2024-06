Vídeo mostra danos causados pela explosão de um caminhão-tanque no Rio de Janeiro

Caminhão-tanque explode no Rio de Janeiro.

Na manhã desta sexta-feira, dia 21 de junho, um caminhão-tanque de gasolina que atende a Petrobras explodiu na região de Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Conforme informações do G1, o incidente aconteceu na Rua Gonzaga Bastos, altura do Boulevard 28 de setembro.

ANÚNCIO

Ainda segundo divulgado pela reportagem, não foram registrados feridos em decorrência do incidente, no entanto os estragos e o susto causado pela explosão foram grandes. A equipe do corpo de bombeiros foi acionada por volta das 8h48 para atender a ocorrência.

A carreta em questão estava retornando da Barra da Tijuca, onde tinha abastecido um posto de gasolina com 30 mil litros do combustível. Com a força da explosão, a “tampa” do cilindro de combustível foi quebrada em 3 partes e lançada a quase 100 metros de distância.

Em declaração, o subprefeito da Grande Tijuca, Felipe Quintans, afirmou que o cilindro estava vazio no momento do incidente. “Esse caminhão estava vazio, tinha acabado de abastecer um posto e explodiu. Não sabemos o que causou esse problema”.

“Um grande susto”

Segundo testemunhas que presenciaram o momento da explosão, o veículo chegou a encostar na fiação da rua, o que causou uma fagulha momentos antes do acidente.

Logo atrás do caminhão estava o veículo dirigido por Guilherme Runco, um Jeep Compass blindado, que foi atingido. Em declaração, ele revela que não conseguiu entender de imediato o que estava acontecendo.

“Foi uma coisa repentina. Na hora não consegui entender, um barulho muito alto. Senti uma pressão me empurrando contra o banco do carro e vi o para-brisa estilhaçar na minha frente. Eu vi um poste com uma faísca. Achei que o poste tinha explodido. Só depois percebi que era um caminhão”.

ANÚNCIO

Segundo o aposentado Lauro Pedro da Silva, acidentes envolvendo a fiação elétrica na Rua Gonzaga Bastos são relativamente comuns. “A fiação é bem baixa e volta e meia passa caminhão. Os mais altos, de carga, sempre esbarram nos fios de alta tensão. Aí o transformador explode e o quarteirão fica sem luz. Por sorte o caminhão estava vazio, se estivesse cheio nem sei o que poderia acontecer, ia pegar fogo em tudo aqui”.

Com o deslocamento de ar repentino causado pela explosão, janelas de imóveis próximos se estilhaçaram. Canteiros de árvores e carros também sofreram danos devido ao impacto. Veja as imagens: