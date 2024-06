Calor provoca a morte de mais de mil muçulmanos durante peregrinação a Meca

As altas temperaturas registradas no início do verão no Hemisfério Norte fizeram com que o número de mortes por causa do calor dobrasse na Arábia Saudita. Conforme notícia publicada pelo UOL, parte dos mortos eram muçulmanos que seguiam na peregrinação anual a Meca. Atualmente, o número de vítimas passa de 1000.

Segundo a publicação, os termômetros chegaram a atingir a marca de 51,8ºC durante o evento que aconteceu na última semana. Nesta semana, parentes dos desaparecidos buscam por notícias em diversos hospitais.

Em declaração, um diplomata egípcio afirmou que as mortes se deram pelo calor extremo, e relatou ter aproximadamente 600 cidadãos egípcios entre os mortos. No entanto, outro diplomata relatou que o número estimado de mortos com nacionalidade egípcia estava em 323.

Pessoas de outras nacionalidades também faleceram durante o Hajj, sendo que foram registrados 60 óbitos entre jordanianos e números de mortos não confirmados entre cidadãos da Indonésia, Irã, Senegal, Tunísia e Curdistão.

Stress térmico

Ainda conforme a reportagem, ao menos 550 corpos foram levados ao necrotério de Al-Muaisem, considerado um dos maiores de Meca. O número de atendimentos médicos causados por stress térmico também passou de 2000, segundo dados divulgados pelas autoridades sauditas.

No entanto, segundo informações oficiais emitidas pelo Governo saudita, não há registro de mortes ligadas com as altas temperaturas, apenas existe o registro de peregrinos que se sentiram mal por conta do calor extremo.

O Hajj é realizado anualmente, no entanto pessoas que não podem pagar pelas autorizações oficiais acabam buscando meios paralelos de realizar a peregrinação. No caso destas pessoas, o acesso a estações climatizadas que permitem o descanso e um alívio às altas temperaturas não é permitido.

Recentemente, as redes sociais estão se tornando uma forma para que os familiares consigam localizar ou receber informações sobre entes queridos que desapareceram durante a peregrinação.