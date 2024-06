Brasil já teve inverno europeu; saiba qual é o recorde de menor temperatura já registrado país

Quem vê os termômetros marcado quase 30º C em pleno inverno não consegue imaginar os rigores desta estação do ano em mais europeus e na América do Norte, mas o Brasil já registrou temperaturas tão baixas quanto as registradas nesses países.

No Brasil, as menores temperaturas são normalmente registradas nos estados do sul, como Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e o recorde absoluto de frio no Brasil vem deste último estado, e já tem várias décadas, de acordo com notícia do site ND Mais.

A menor temperatura já registrada no Brasil ocorreu em 11 de junho de 1952 e o recorde nunca mais foi batido. Naquele dia, na cidade de Caçador, em Santa Catarina, os termômetros registraram 14ºC abaixo de zero (-14º C), de acordo com o Epagri/Ciram, autarquia do governo catarinense.

Naquele ano, de acordo o técnico rural responsável por anotar os dados do tempo, Wilson de Oliveira Quadros, os animais morreram congelados no campo e os canos de água externos que abasteciam as casas congelaram e arrebentaram todos.

Desde então, o estado continua tendo um dos invernos mais rigorosos do país, mas nunca mais temperaturas tão baixas quanto essas foram registradas em território nacional, embora nos anos subseqüentes os termômetros tenham apresentado temperaturas muito abaixo daquelas que estamos acostumados.

Flor congelada em São Joaquim (MYCCHEL LEGNAGHI/SÃO JOAQUIM ONLINE)

Em junho de 1945, a cidade de Xanxerê, em Santa Catarina, teve -11,6º cravados e em 1947 o distrito de Valões apresentou um dia com temperatura de -9,8ºC. Recentemente, em São Joaquim, na região da Serra Catarinense, o inverno teve noites com temperatura de até 7 graus abaixo de zero.

De acordo com os meteorologistas, frio intenso como o registrado na cidade de Caçador, em 1952, são causados pela chegada de massas de ar polar de grande intensidade à América do Sul.