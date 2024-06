VÍDEO: assaltantes se disfarçam de policiais federais e tentam roubar carro-forte em aeroporto do RS

Criminosos armados com fuzis utilizaram uniformes e veículos caracterizados como Polícia Federal (PF) para assaltar um carro-forte no Aeroporto de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. A ação ocorreu por volta das 19h da última quarta-feira (19).

ANÚNCIO

De acordo com o ‘Metrópoles’, 10 pessoas estariam participando do assalto, que terminou com um policial e um homem morto após uma troca de tiros.

Segundo o texto, o policial morto era o 2º sargento da Brigada Militar, Fabiano Oliveira, de 47 anos.

Assista à reportagem que mostra vídeos da ação:

O g1 informa que a Brigada Militar (BM) continuam realizando as buscas pelos criminosos nesta quinta-feira (20). De acordo com nota da BM, os suspeitos escaparam por uma região de matagal.

Eduardo Leite, governador do RS, comentou sobre o ocorrido e lamentou a morte do sargento nas redes sociais:

“Determinei empenho máximo das forças de segurança do Estado para capturar e buscar a responsabilização de TODOS os criminosos envolvidos nesse ato covarde. Seguiremos firmes na luta contra a criminalidade, honrando a memória do sargento Fabiano Oliveira e de todos os heróis que dedicam suas vidas para proteger o nosso povo”, escreveu o governador no X (Twitter).

ANÚNCIO

O aeroporto permanece fechado em virtude de dados sofridos durante o confronto. Não há previsão de reabertura.

Ainda de acordo com a matéria do g1, o carro-forte alvo dos assaltantes chegou ao Aeroporto do de Caxias do Sul na quarta-feira e faria o transporte de uma carga de dinheiro.

Este tipo de trabalho normalmente é feito via Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, contudo, o local está fechado devido às enchentes que ocorreram no estado, que causaram a inundação do aeroporto.

Confia a nota da Brigada Militar na íntegra:

“A Brigada Militar informa que, na noite desta quarta-feira, 19/6, ocorreu uma ocorrência de roubo a carro-forte no aeroporto de Caxias do Sul. Após a chegada da Brigada Militar ao local, houve confronto entre os criminosos e os policiais militares. Infelizmente, um policial militar ficou ferido e foi encaminhado ao hospital, vindo a falecer.

Durante a ocorrência, um dos criminosos também foi a óbito, enquanto os demais conseguiram fugir para a mata.

O Comando de Policiamento de Choque, o Batalhão de Operações Especiais (BOPE) e o Batalhão de Aviação da Brigada Militar já foram acionados e, com as equipes do 12°BPM, estão no aeroporto de Caxias do Sul e realizando o cerco policial.