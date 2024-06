Saiba quem é a empresária que morreu após ser atingida na cabeça por um coqueiro, em Alagoas

A empresária Lívia Loise Moura Barbosa, de 35 anos, morreu após ser atingida na cabeça por um coqueiro enquanto seguia por uma rua no povoado de Porto de Pedras, no interior de Alagoas. A vítima estava em um carro com a filha de 5 anos, na Rota Ecológica, quando precisou descer para retirar palhas que obstruíam a via pública. Foi quando a árvore caiu e a atingiu.

ANÚNCIO

O caso aconteceu na última terça-feira (18). Lívia chegou a ser socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital Regional do Norte, em Porto Calvo. Porém, foi constatado que ela sofreu traumatismo cranioencefálico e a morte foi confirmada na quarta-feira (19). Já a filha dela não ficou ferida.

A Prefeitura de Porto de Pedras divulgou uma nota de pesar nas redes sociais sobre a morte de Lívia, que era conhecida na cidade como Livinha. Ela era tinha uma empresa no ramo de bebidas e alimentos. “Expressamos as nossas sinceras condolências à família e amigos, desejando que encontrem conforto para superar essa perda irreparável”, diz o texto.

O prefeito da cidade, Henrique Vilela (MDB), também prestou suas homenagens. “Minha solidariedade, meu abraço fraterno, a toda família de Lívia Louise Moura Barbosa, nossa Livinha. Que Jesus a conduza a sua nova morada e conforte a todos nós em um momento de tanta tristeza. A cidade de Porto de Pedras homenageia sua filha querida abatida por um infortúnio tão doloroso”, escreveu o político.