Queda de muro em obra mata um operário e deixa outros dois feridos em Santo André, no ABC Paulista

O desabamento do muro de uma obra matou o operário Francisco Lima dos Santos, de 75 anos, e deixou outros dois feridos, em Utinga, em Santo André, no ABC Paulista, na manhã desta quinta-feira (20). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o óbito da vítima fatal foi confirmado ainda no local. Já os outros dois trabalhadores sofreram lesões leves e foram levados ao Centro Hospitalar do município.

O muro cedeu na obra localizada na Rua Dublin. Conforme a Defesa Civil, os trabalhadores atuavam na fundação da construção, quando a estrutura cedeu. Francisco ficou soterrado e não resistiu.

Oito viaturas dos bombeiros e um helicóptero da Polícia Militar foram deslocados para atender a ocorrência, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Agora, as equipes fazem um trabalho de vistoria para identificar se há outros riscos no local.

Ainda não há informações sobre as causas do acidente e sobre o estado de saúde dos feridos. Testemunhas relataram que o muro estava “desabando” há alguns dias, mas que nada foi feito para impedir a queda.