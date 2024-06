Vai fazer frio neste inverno em São Paulo?

Nesta quinta-feira, começa oficialmente o inverno no hemisfério sul e apesar do calendário oficial, o estado de São Paulo continua ensolarado e com o tempo seco, de acordo com a Climatempo.

ANÚNCIO

De acordo com o meteorologistas, o estado e a cidade de São Paulo continuam sentindo os efeitos do veranico e tudo aponta que o mês de julho deste ano deve ser um dos mais quentes dos últimos anos, com direito a recorde de temperatura.

O dia mais quente registrado no mês de inverno foi em junho de 1992, com 28,8ºC, mas essa marca já foi igualada no último dia 16 e as previsões para o primeiro final de semana de inverno em São Paulo são de dias bastante quentes, com máximas entre 29ºC e 30ºC, sem previsão de chuvas.

Nesta quinta-feira, primeiro dia de inverno, a cidade de São Paulo deve registrar temperatura máxima de 28º C, com o sol brilhando durante todo o dia. As madrugadas devem ser um pouco mais frias, com mínimas na casa dos 13ºC.

As famosas frentes frias que costumam derrubar a temperatura de forma intensa desde os primeiros dias do inverno neste ano devem chegar somente em agosto e setembro, segundo a Climatempo, e devem ter influencia maior somente nas áreas litorâneas.

O ar seco, uma das características da estação, deve se agravar ainda mais com a previsão de precipitação ainda menor do que nos anos anteriores, deixando mais evidente o ar poluído e aumentando os riscos de queimadas nas áreas de vegetação em todo o estado.