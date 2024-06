Empresário é preso após disparar contra carro de casal em briga de trânsito

A Polícia Civil confirmou a prisão do empresário Adriano Domingues da Costa. Conforme reportagem do G1, ele era procurado por atirar contra o carro de um casal na região de Boituva, em São Paulo, após uma briga de trânsito na Rodovia Castello branco.

O empresário teve seu carro interceptado por policiais na região de Alumínio (SP), e foi detido uma vez que existe um mandado de prisão em seu nome. Segundo a reportagem, ele estava a caminho da delegacia de Itapetininga onde iria se entregar à Polícia.

Com a prisão, policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais de Itapetininga foram até Alumínio. Adriano deverá ser submetido a exame de corpo de delito antes de ser encaminhado à unidade carcerária da região.

Entenda o caso

O empresário Adriano Domingues da Costa é investigado desde quando utilizou uma pistola com a numeração raspada para disparar na direção de Gabrielle Gimenez e William Isidoro. Segundo informações, ele se envolveu em uma briga de trânsito com o casal na Rodovia Castello Branco. Adriano não tem porte e nem registro da arma.

No último domingo, dia 16 de junho, policiais foram até a casa do empresário em Mairiporã, onde apreenderam um cofre, uma tonfa (arma branca utilizada nas artes marciais de Okinawa, no Japão) e o passaporte do homem. O cofre será aberto na presença dele e diante dos oficiais na delegacia.

Já na segunda-feira, 17 de junho, o advogado do homem entregou a pistola utilizada por ele no ataque e pediu à Justiça que reconsiderasse o mandado de prisão, sem sucesso. Adriano era considerado foragido até a manhã desta quarta-feira, quando foi interceptado pela polícia.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil como tentativa de homicídio por motivo fútil.