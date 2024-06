VÍDEO: Menina de 3 anos fica meia hora presa em máquina de pelúcias até ser resgatada, em Fortaleza

Menina de 3 anos ficou presa ao entrar em máquina de pelúcias de shopping, em Fortaleza, no Ceará

Um passeio no shopping quase terminou em pesadelo para a mãe da pequena Ayla Brasil, de 3 anos, em Fortaleza, no Ceará. A criança entrou em uma máquina de brinquedos de pelúcia e ficou presa. Após meia hora de desespero, funcionários e o Corpo de Bombeiros resgataram a garotinha ilesa (veja no vídeo abaixo).

Samara Vieira, de 25 anos, mãe de Ayla, contou ao site G1 que a situação ocorreu no final de abril deste ano, mas o caso viralizou nos últimos dias depois que uma prima compartilhou as imagens nas redes sociais. A genitora lembrou que o shopping já estava perto do horário de fechamento, quando ela viu a máquina e decidiu pegar uma pelúcia.

A mãe disse que, em um momento de distração, a filha entrou no equipamento pelo vão em que os brinquedos são entregues. Ela tentou tirar a garota sozinha, sem sucesso. “Fiquei desesperada. Ela entrou não por interesse nos ursos, mas na própria máquina, ficou dizendo que era a casa dela. Falei com os seguranças, vieram os bombeiros e a equipe de manutenção para tentar tirar ela da máquina”, contou Samara.

Os socorristas tiveram que quebrar uma parte da máquina e, cerca de meia hora depois, Ayla foi resgatada sem nenhum ferimento. Enquanto ficou presa, a menina aproveitou para brincar com as pelúcias.

“Em nenhum momento ela chorou, pelo contrário, enquanto estava todo mundo desesperado ela ficou brincando com os ursos. Depois saiu segurando o brinquedo dela”, lembra a mãe.

Samara disse que, a partir de agora, ficou ainda mais alerta em relação à filha. “No dia a dia ela é bem arteira, gosta de viver muitas aventuras. Agora a gente evita levar ela em locais com máquina de pelúcias, porque fiquei com receio”, ressaltou a genitora.