Tentativa de assalto deixa dois mortos na saída da Linha Amarela no RJ

Um mulher de 27 anos e um homem de 64 morreram baleados na manhã desta terça-feira (18) durante uma tentativa de assalto na Saída 6 da Linha Amarela, na zona norte do Rio de Janeiro. Além de Deborah Vilas Boas da Silva e Carlos Miranda, um suspeito também foi atingido.

De acordo com o g1, eles acabaram no meio de uma troca de tiros após Policiais Militares tentarem impedir o roubo de uma moto em que estava um casal de colegas.

Policiais do 22º BPM (Maré) reagiram após flagrarem o assalto. Eles foram rendidos por quatro bandidos que estavam em um carro modelo CR-V. Segundo o texto, um dos ladrões portava um fuzil.

Ainda conforme a matéria, os ocupantes da moto não sofreram ferimentos. Já Deborah, que estava no ponto de ônibus, e José Carlos, que estava embarcando no ônibus da linha 315 (Recreio-Central), foram atingidos por disparos. A janela do coletivo ficou destruída.

Assaltante foi preso

Um dos assaltantes era Alexsandro de Andrade Venâncio, de 24 anos, que foi baleado e preso, conforme informado no texto. Os outros três que participaram da ação conseguiram fugir.

De acordo com a TV Globo, o homem capturado havia sido predo há poucos dias e liberado na audiência de custódia.

A tentativa de roubo à moto foi registrada na 21ª DP (Bonsucesso). pelo casal.

O g1 ainda informou que o trânsito no local apresentava retenções. Por volta das 7h a via permanecia interditada para a perícia.