Mãe faz apelo e pede para que assassina de aluguel se entregue

A mãe de Aimee Betro, americana procurada por ser uma assassina de aluguel, fez um novo apelo pedindo que a filha se entregue às autoridades. Segundo o Extra, Jeanne Johnson também relembrou o passado da filha e comentou como ela conseguiu o emprego do qual foi demitida tempos antes de ser contratada como assassina de aluguel.

ANÚNCIO

Em seu relato, Jeanne explica que a filha conseguiu o emprego no Milwaukee Brewers depois de ser considerada uma aluna destaque durante o ensino médio. Ela recebeu o reconhecimento de terceira melhor aluna em sua turma.

No entanto, nem tudo no passado de Aimee são conquistas. Filha de pais separados, Aimee pouco conviveu com o pai durante seu crescimento. Stephen Betro está preso em Wisconsin devido a crimes relacionados com drogas.

Diante da situação, Jeanne pediu novamente para que sua filha se entregue, avisou que ela “é boa em se esconder”. Ainda assim, a mãe reforçou que se for procurada por Aimee irá acionar a polícia.

Entenda o caso

Aimee Betro, 44 anos, é procurada internacionalmente depois de ser considerada culpada pela tentativa de assassinato de um comerciante britânico no ano de 2019. Ela teria sido contratada como assassina de aluguel por Mohammed Aslam e seu filho, Mohammed Nazir para matar Sikander Ali, concorrente dos dois no comércio de roupas.

Ela ficou de agosto a setembro de 2019 no Reino Unido, e entre roteiros normais de férias aproveitou para tentar “cumprir o trabalho”. Um dia antes da tentativa de assassinato ela publicou em suas redes sociais uma foto com chifres de diabo.

No dia 8 de setembro, Aimee se disfarçou com um hijab e tentou executar o comerciante no momento em que ele chegava em casa. A vítima conseguiu fugir depois que a arma falhou na hora dos disparos. No dia seguinte ela teria voltado ao local usando um táxi e disparou três tiros contra a casa, mas não feriu ninguém e retornou aos EUA em seguida.