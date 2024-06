Assassina de aluguel foi demitida após aplicar golpes com cartões

Procurada internacionalmente após ser condenada em um julgamento à revelia pela tentativa de assassinato de um comerciante britânico, a americana Aimee Betro já esteve envolvida com outros tipos de crimes antes de se tornar uma assassina de aluguel. Conforme publicado pelo Extra, Aimee trabalhava no setor administrativo de uma equipe de beisebol e foi demitida após aplicar golpes.

De acordo com a publicação, Aimee era funcionária do Milwaukee Brewers, equipe que disputa a principal liga de beisebol dos EUA, a MLB. No entanto, sua carreira na área administrativa do time chegou ao fim depois que uma série de fraudes aplicadas por ela foi descoberta. Ao que tudo indica, ela utilizava os cartões de créditos dos torcedores para financiar uma vida de regalias.

Um amigo de Aimee, que não teve sua identidade revelada, afirmou que ela costumava ter uma vida de luxo com diversas viagens ao exterior, incluindo o Reino Unido. Ela tinha o hábito de se hospedar em hotéis renomados e de comparecer a shows e festivais de música. Além disso, a mulher também promovia bandas e comprava equipamentos para eventos de música eletrônica.

“A pessoa mais legal do mundo”

Segundo a publicação, o amigo de Aimee a definiu como sendo “a pessoa mais legal do mundo”. Para ele, as notícias de que a amiga é uma assassina de aluguel foram surpreendentes e inesperadas.

“Eu li as notícias e pensei que isso não poderia estar certo. Está em todos os jornais do país agora, então deve ser verdade”, conta.

“Se você colocasse todos os moradores dessa cidade em um grupo e disse quais vão tentar matar alguém, ela seria a última pessoa que eu escolheria. Nunca a ouvi gritar com outras pessoas. Quando mais tempo ela fica foragida, mais ela tenta fugir e mais culpada ela parece. Ela obviamente não tem a menor ideia do que está fazendo”, finaliza o amigo.