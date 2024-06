Vídeo: passageiros desmaiam de calor após ficarem presos por 3 horas em um avião sem ar-condicionado

Passageiros da Qatar Airways passaram por momentos desesperadores na última segunda-feira, dia 10 de junho. Conforme publicado pelo G1, o avião em questão ficou parado por 3 horas no aeroporto internacional de Atenas, na Grécia, depois que o sistema do ar-condicionado do voo parou de funcionar pouco antes da decolagem.

Em imagens compartilhadas pelos próprios passageiros, é possível notar o desespero dos viajantes que chegaram a passar mal e até mesmo a desmaiar por conta da desidratação. Alguns inclusive chegaram a tirar partes das roupas enquanto pediam para tripulação abrir as portas da aeronave.

Conforme a publicação, agências de notícia também foram informadas de que alguns passageiros chegaram a apresentar casos de sangramento nasal em decorrência do extremo calor. O avião tinha como destino o aeroporto de Doha, no Catar.

Onda de calor extremo

Devido ao calor intenso dentro da aeronave, alguns passageiros chegaram a agredir membros da tripulação durante uma briga, fazendo com que o capitão permitisse o desembarque.

Em seguida, uma fumaça branca foi vista saindo da fuselagem do avião e caminhões de bombeiro foram postos de prontidão nas proximidades da aeronave. Vale lembrar que a Qatar Airways foi eleita a melhor companhia aérea do mundo no ano de 2024. Até o momento, eles não se pronunciaram sobre o ocorrido.

O incidente foi registrado em um momento no qual a Grécia registra uma nova onda de calor extremo, com termômetros chegando a marcar 40ºC. As altas temperaturas chegaram até mesmo a levar ao fechamento temporário de pontos turísticos do país, buscando proteger os turistas.

Em nota, a Qatar Airways afirmou que lamenta pelo incidente e afirma que prestou atendimento aos passageiros presentes na aeronave. Após o problema ser solucionado, a aeronave seguiu normalmente ao seu destino, chegando em Doha no dia seguinte pela manhã.