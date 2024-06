Homem é preso ao tentar embarcar com drogas nos chinelos no Aeroporto Internacional de Guarulhos

A Polícia Federal efetuou a prisão de um homem que tentava embarcar rumo à África do Sul com 15 pares de chinelos contendo cocaína nas solas. Conforme publicado pelo G1, a prisão foi feita no Aeroporto Internacional de Guarulhos, no dia 13 de junho.

Segundo a reportagem, o suspeito levava 15 pares de chinelos contendo mais de 10kg de cocaína escondidos nas solas. As malas do suspeito foram selecionadas pelos policiais federais que faziam a fiscalização das bagagens. Imagens de raio-x ajudaram na identificação das drogas.

Com a prisão, o homem será levado à Justiça Federal e passará a responder pelo crime de tráfico internacional de drogas.

Não foi a primeira vez

Não é de hoje que diversas pessoas tentam utilizar os mais variados artifícios para burlar a segurança e fiscalização dos aeroportos para embarcar com drogas para fora do país. Segundo a publicação, somente no ano passado mais de 300 pessoas foram presas tentando embarcar com drogas no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Todas elas tinham como destino países do exterior.

Ao todo, foram apreendidas mais de 2,5 toneladas de drogas pelos policiais federais, sendo que estas foram localizadas em itens que variam de eletrodomésticos despachados como mudança, a itens de decoração. Em alguns casos, até mesmo alimentos foram utilizados na tentativa de mascarar a droga.