“Se eu estivesse com ela, as coisas seriam diferentes”: o caso da mulher engolida por uma píton

Uma mulher de 45 anos foi engolida por uma píton de 5 metros na Indonésia, causando total impacto na aldeia de Kalempang. Agora, seu marido falou após o choque de tê-la encontrado dentro do animal.

"Sempre vou lamentar ter deixado minha esposa sair sozinha. Se eu estivesse com ela, a cobra não teria se atrevido a atacá-la. Lamento o sofrimento que ela passou e sinto pena pela nossa família", disse o homem.

O desaparecimento de Farida, depois de sair para vender no mercado, mobilizou sua família e a comunidade em uma intensa busca. E bem, depois de horas e horas percorrendo a área, eles encontraram uma píton com uma protuberância anormal em seu abdômen.

Ao suspeitar que algo terrível havia acontecido, capturaram a cobra e, ao abri-la, descobriram o corpo intacto da mulher em seu interior, até mesmo com suas roupas.

O marido “encontrou seus pertences... o que o fez suspeitar. Depois, os aldeões vasculharam a área. Logo viram uma píton com uma barriga grande”, disse o chefe da aldeia, Suardi Rosi.

Uma píton de 5 metros engoliu uma mulher na Indonésia, a mulher foi procurada por 24 horas, até acharem uma cobra com uma barriga enorme. #Indonesia pic.twitter.com/J4LmGjUAYM — HbjR (@hbj_r77032) 9 de junho de 2024

Outros casos de pessoas engolidas por pitons

No ano passado, no distrito de Tinanggea, uma píton de oito meses foi morta depois de sufocar e comer um fazendeiro.

Em 2018, uma mulher de 54 anos foi encontrada morta dentro de uma píton de sete metros na cidade de Muna, também em Sulawesi do Sul. No ano anterior, um agricultor do oeste de Sulawesi foi devorado por uma píton de quatro metros.

Píton-reticulada

A pitón reticulada, que é precisamente a que matou Farida, mãe de quatro filhos, é uma das serpentes mais longas e fortes do mundo, conhecida por sua capacidade de constrição para matar suas presas antes de ingeri-las inteiras.

Eles se adaptam bem a uma variedade de habitats, desde florestas densas até áreas próximas a assentamentos humanos.

Essas pitons reticuladas podem caçar e consumir animais de grande porte, incluindo porcos e veados. Seu método de ataque envolve morder a presa e depois envolvê-la com seu corpo, apertando até que a presa pare de respirar.