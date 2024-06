[Vídeo] Três pessoas morrem durante operação da PM; tráfico responde e fecha 3 vias na Maré (RJ)

Três pessoas morreram na manhã desta terça-feira (11) no Complexo da Maré, zona norte do Rio de Janeiro, durante operação da Polícia Militar. Segundo o g1, as vítimas eram 1 agente do Bope e 2 suspeitos. Outro PM atingido foi encaminhado ao hospital.

De acordo com informações da polícia, o militar morto era Jorge Galdino Cruz. Os suspeitos faziam parte da seguranças do tráfico, que reagiram com a chegada das equipes.

Conforme apuração da TV Globo, um dos suspeitos é Francisco Jorge da Conceição de Freitas, conhecido como Divo, que trabalha para Zequinha, gerente de tráfico na região. O outro é conhecido por Digdum, guarda-costas de TH, que comanda a comunidade.

Vias expressas são fechadas

Como represália contra a ação da PM, bandidos fecharam a a Avenida Brasil, a Linha Vermelha e a Linha Amarela, três vias expressas do RJ. As linhas Vermelha e Amarela já foram liberadas, enquanto uma faixa da Avenida Brasil segue fechada.

Um ônibus também foi incendiado na Avenida Brasil na altura da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Segundo a empresa Rio Ônibus, a ação foi considerada criminosa.

Confira vídeos da ação publicados nas redes sociais:

De acordo com o texto, a Fiocruz acionou um plano de contingência e emitiu um comunicado para que os funcionários permanecessem dentro do prédio por motivo de segurança.

A PM informou que agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Subsecretaria de Inteligência (SSI) e do 22° BPM tentavam prender criminosos escondidos na região.

Até o momento, dois homens foram presos suspeitos de envolvimento com o crime.

Quatro veículos que haviam sido roubados foram recuperados pela Polícia Militar dentro das comunidades.